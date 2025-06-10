Двигатель конгресса

Власти Пермского края планируют построить в Перми новый конгрессно-выставочный центр (КВЦ), об этом стало известно на заседании парламентского комитета по инфраструктурному развитию. Механизм возведения объекта обсуждается, но, возможно, комплекс будет построен с помощью комплексного развития территории (КРТ). В качестве одной из вероятных локаций называется площадка возле действующего центра «Пермь Экспо», а среди потенциальных инвесторов — застройщик «Девелопмент-Юг». По мнению эксперта, правильнее строить новый КВЦ рядом с действующим экспозиционным комплексом. Также инициаторам проекта важно заранее понимать, какими мероприятиями в будущем загрузят объект.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На заседании инфраструктурного комитета краевого заксобрания 10 июня стало известно о планах властей Прикамья построить в Перми новый конгрессно-выставочный центр. Во время обсуждения схемы территориального планирования Прикамья в 2024 году депутат Анна Баранова поинтересовалась подробностями проекта. Отметим, в городе уже работает экспозиционный комплекс — по ш. Космонавтов, 59, в здании бывшего ТЦ «Карусель». Реализация проекта нового КВЦ предусмотрена «на перспективу» схемой территориального планирования Пермского края.

На вопрос госпожи Барановой ответил председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, внештатный советник губернатора по строительству Павел Черепанов: «На сегодняшний день поставлена задача создать в Перми большой конгрессный центр. Рассматривается несколько альтернатив, причем ключевым источником финансирования станет один из проектов комплексного развития территории. Поэтому когда будут сформулированы итоговые параметры и задачи новой „Пермской ярмарки“ и будет понятен инвестор, тогда будут понятны сроки реализации проекта». Председатель комитета добавил, что сейчас конкретного инвестора для КВЦ нет.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» депутат после заседания комитета, окончательных решений об инструментах и месте строительства КВЦ еще не принято, сейчас в правительстве региона согласовывают основные параметры объекта. Вариант возведения центра с помощью КРТ еще только рассматривается. Однако, если стройка будет вестись именно через инструмент КРТ, инвестору предоставят участки для возведения жилья.

Для размещения КВЦ власти рассматривают несколько локаций, одна из них — возле действующего ВЦ «Пермь-Экспо» (ш. Космонавтов, 59). При этом существующий экспозиционный центр продолжит работу вне зависимости от местоположения нового КВЦ, уточнил господин Черепанов. «Чтобы принимать в Перми серьезные мероприятия российского масштаба, нужен другой выставочный центр, который будет более масштабным и красивым»,— резюмировал председатель инфраструктурного комитета.

«Новый компаньон» сообщает, что, согласно информации в схеме территориального планирования Пермского края, экспозиционный центр будет рассчитан на 1 тыс. мест. В нем планируется организовать 12 тыс. кв. м выставочных площадей.

Отметим, что существующим КВЦ на ш. Космонавтов управляет структура краевых властей — ООО «Пермь-Экспо». Здание ТЦ по этому адресу было выкуплено на средства регионального бюджета в 2021 году. По данным сайта «Пермь Экспо», комплекс представляет собой двухэтажное здание и 9,9 тыс. кв. м выставочной площади. Ранее помещения арендовало выставочное объединение «Пермская ярмарка», но после покупки объекта оператором комплекса стала компания краевых властей.

По данным «Ъ-Прикамье», строительством нового КВЦ интересуются инвесторы, среди них федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» из Краснодара. Среди крупных проектов компании в Перми — освоение микрорайона Ива и масштабной площадки в Кондратово. Концепция КВЦ от «Девелопмент-Юг» предполагает строительство самого центра в виде амфитеатра, а также гостиницы, ресторанов, торговых галерей и выставочного центра. Реализовать прилегающие к «Пермь Экспо» территории предполагается в форме КРТ, на открытых торгах.

Вице-президент по строительству, руководитель пермского филиала «Девелопмент-Юг» Алексей Скрипкин подтвердил, что представители краевых властей обратились в компанию с предложением представить свое видение проекта. «На территории Прикамья у корпорации большой опыт комплексного развития территорий. Мы зарекомендовали себя как девелопер не только жилых комплексов, но и универсальных пространств, включающих в себя выставочные и общественные зоны в сочетании с высококачественной архитектурой, соразмерной человеку»,— заметил гос­подин Скрипкин.

По словам гендиректора ООО «Про Экспо» (выставочный оператор PRO EXPO) Сергея Климова, он слышал о планах властей Прикамья построить новый экспозиционный комплекс возле действующего здания на ш. Космонавтов. Возведение нового объекта рядом с уже существующим выставочным комплексом собеседник считает правильным «рабочим вариантом». В случае размещения КВЦ в другой локации экспо-центр в здании бывшего ТЦ «Карусель» придется закрывать, полагает собеседник.

Анонсированную выставочную площадь будущего КВЦ в 12 тыс. кв. м господин Климов назвал хорошим показателем для Перми. «Важен не объем квадратных метров, а объем проектов на этих площадях. Прежде чем строить новый экспозиционный комплекс, надо понимать, какими выставочными мероприятиями его будут загружать»,— подчеркнул гендиректор ООО «Про Экспо».

Евгения Ахмедова