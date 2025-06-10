Пятеро человек пострадали в столкновении трех автомобилей в Ростовской области

В Сальском районе на трассе «Котельниково-Песчанокопское» столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Предварительно, водитель Лады Гранта 1991 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Kia Rio, под управлением водителя 1989 года рождения. По инерции автомобиль Лада Веста с автомобилем Лада Гранта, которым управлял водителя 1958 года рождения.

В больницу в результате ДТП попали водитель и пассажиры Гранты 2004, 1999, 2006 года рождения, а также пассажир автомобиль Лада Веста 1960 года рождения.

Константин Соловьев