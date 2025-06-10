Между Сочи и Грозным впервые запустят прямое ж/д сообщение

С 12 июня между столицей Чеченской Республики и Адлером начнут курсировать беспересадочные пассажирские вагоны. Прямого железнодорожного маршрута на этом направлении до настоящего времени не существовало, сообщается в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новое сообщение будет действовать до конца летнего сезона. Вагоны будут курсировать дважды в неделю: из Грозного — по четвергам и воскресеньям в 15:00 по мск, в составе поезда №402/401 «Грозный – Гудермес»; из Адлера — по пятницам и понедельникам в 18:16, в составе поезда №572/571 «Адлер — Махачкала».

Маршрут предусматривает остановки в Минеральных Водах, Армавире, Туапсе, Сочи и других населенных пунктах. В составе — купейные и плацкартные вагоны с кондиционерами и биотуалетами. Билеты уже поступили в продажу.

Анна Гречко