Главой Угличского округа стал Илья Филипцов

Главой Угличского муниципального округа избран Илья Филипцов, который ранее был назначен исполняющим обязанности главы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Филипцов

Фото: Угличская газета Илья Филипцов

Фото: Угличская газета

Напомним, что до прихода в Угличский округ господин Филипцов работал начальником управления городского хозяйства администрации Переславль-Залесского муниципального округа. Также сегодня прошли выборы главы Гаврилов-Ямского округа, которым стал Алишер Рустамов.

«Депутаты единогласно поддержали Илью Филипцова и Алишера Рустамова. У обоих серьезный опыт работы в органах местной власти и на руководящих должностях в муниципальных структурах, оба хорошо знают проблематику своих территорий и имеют необходимые профессиональные и личные качества для решения поставленных задач»,— написал господин Евраев.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что бывший глава Угличского округа Анатолий Курицин покинул свой пост, планируется, что он возглавит Мышкинский округ.

Алла Чижова