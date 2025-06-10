Главой Угличского округа стал Илья Филипцов
Главой Угличского муниципального округа избран Илья Филипцов, который ранее был назначен исполняющим обязанности главы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Илья Филипцов
Фото: Угличская газета
Напомним, что до прихода в Угличский округ господин Филипцов работал начальником управления городского хозяйства администрации Переславль-Залесского муниципального округа. Также сегодня прошли выборы главы Гаврилов-Ямского округа, которым стал Алишер Рустамов.
«Депутаты единогласно поддержали Илью Филипцова и Алишера Рустамова. У обоих серьезный опыт работы в органах местной власти и на руководящих должностях в муниципальных структурах, оба хорошо знают проблематику своих территорий и имеют необходимые профессиональные и личные качества для решения поставленных задач»,— написал господин Евраев.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что бывший глава Угличского округа Анатолий Курицин покинул свой пост, планируется, что он возглавит Мышкинский округ.