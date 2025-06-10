Из Сочи в Грозный с 12 июня запустят прямое ж/д сообщение

Между столицей Чеченской Республики и Адлером с 12 июня впервые начнут курсировать беспересадочные вагоны. Об этом сообщается в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новое сообщение будет работать до конца лета. Отправление из Грозного запланировано дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям в 15:00 по мск в составе поезда №402/401 «Грозный — Гудермес». Обратный путь из Адлера — по пятницам и понедельникам в 18:16, в составе поезда №572/571 «Адлер — Махачкала».

В пути поезд будет останавливаться в Гудермесе, Минеральных Водах, Армавире, Туапсе, Сочи и других городах. В составе — купейные и плацкартные вагоны, оборудованные кондиционерами и биотуалетами. Билеты уже доступны в продаже на официальных онлайн-ресурсах РЖД.

Анна Гречко