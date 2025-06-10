В Краснодаре возводят две школы на 1100 и 1875 учеников

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова проверила строительство двух новых школ в пригороде Краснодара, которые планируют открыть 1 сентября. Об этом замглавы региона сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Анны Миньковой Фото: Telegram-канал Анны Миньковой

Первое учебное заведение на 1,1 тыс. мест возводят в поселке Северном. Современное здание включает спортивный и актовый залы, просторную столовую, медицинский блок, библиотеку, телестудию и медиацентр. Для начальных классов предусмотрен отдельный вход. На строительство и оснащение из краевого бюджета направили около 1,8 млрд руб.

Вторую школу строят в районе улицы Командорской. Учреждение будет вмещать 1875 учеников. Готовность объекта составляет 90% — строители завершают последние работы и приступают к установке мебели. Новое учреждение оснастят кабинетами робототехники, лабораториями 3D-моделирования, библиотекой, а также двумя спортивными и актовыми залами.

Открытие школы поможет разгрузить два соседних учебных заведения и уменьшит количество учеников во вторую смену.

Для обеих образовательных организаций предусмотрят возможности дополнительного образования детей.

Анна Гречко