В Краснодаре возводят две школы на 1100 и 1875 учеников
Анна Минькова проверила строительство двух новых школ в Краснодаре
Вице-губернатор Кубани Анна Минькова проверила строительство двух новых школ в пригороде Краснодара, которые планируют открыть 1 сентября. Об этом замглавы региона сообщила в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Анны Миньковой
Первое учебное заведение на 1,1 тыс. мест возводят в поселке Северном. Современное здание включает спортивный и актовый залы, просторную столовую, медицинский блок, библиотеку, телестудию и медиацентр. Для начальных классов предусмотрен отдельный вход. На строительство и оснащение из краевого бюджета направили около 1,8 млрд руб.
Вторую школу строят в районе улицы Командорской. Учреждение будет вмещать 1875 учеников. Готовность объекта составляет 90% — строители завершают последние работы и приступают к установке мебели. Новое учреждение оснастят кабинетами робототехники, лабораториями 3D-моделирования, библиотекой, а также двумя спортивными и актовыми залами.
Открытие школы поможет разгрузить два соседних учебных заведения и уменьшит количество учеников во вторую смену.
Для обеих образовательных организаций предусмотрят возможности дополнительного образования детей.