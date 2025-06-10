Под Волгоградом погибли работники животноводческой точки, проводится проверка

Прокуратура Волгоградской области контролирует ход процессуальной проверки в связи с гибелью двух работников животноводческой точки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, одному из погибших было 63 года, другому — 72 года. Они трудились на животноводческой точке близ поселка Комсомольский Палласовского района.

Тела этих мужчин нашли их знакомые примерно в 12:30 сегодня, 10 июня, в скважине для подачи воды с работавшей бензиновой мотопомпой. Рабочие могли погибнуть в результате отравления угарным газом.

На место происшествия выехал прокурор Палласовского района Сергей Вдовенко. Надзорное ведомство проверит законность принятого процессуального решения.

Павел Фролов