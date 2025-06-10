Британия ввела санкции против двух министров Израиля за насилие к палестинцам

Великобритания ввела санкции в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира «в ответ на их неоднократные подстрекательства к насилию в отношении палестинских общин» на Западном берегу реки Иордан. Британия, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия призвали «к немедленным действиям» против подобной практики.

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«Великобритания публично и в частном порядке дала понять правительству Нетаньяху, что Израиль должен прекратить расширение незаконных поселений, которые подрывают будущее палестинское государство, пресечь насилие со стороны поселенцев и осудить подстрекательские и экстремистские заявления обоих лиц»,— говорится на сайте британского МИДа.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал решение британского правительства возмутительным. Он рассказал, что на следующей неделе проведет встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить ответ Израиля.

В июле 2024 года Международный суд ООН признал незаконной поселенческую политику Израиля на Западному берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Суд призвал Израиль как можно скорее эвакуировать израильтян с палестинских территорий и выплатить репарации за ущерб, нанесенный палестинцам, проживающим в этих местах. Биньямин Нетаньяху назвал ошибочным решение суда и подчеркнул, что законность израильских поселений не может быть оспорена.

Лусине Баласян