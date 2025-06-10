В Азове полицейского и местного жителя заподозрили в мошенничестве

В Азове в отношении полицейского и местного жителя возбудили уголовные дела по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о старшем лейтенанте Никите Боровкове. По версии следствия, в марте 2025 он и его подельник потребовали от родственника фигуранта уголовного дела передать 500 тыс. руб. для прекращения расследования. Сотрудники ФСБ также установили причастность 28-летнего гражданского лица к еще одному эпизоду мошенничества.

Одного из фигурантов заключили под стражу, второго – по домашний арест.

Константин Соловьев