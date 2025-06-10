На Кубани утвердили инвестпрограммы по созданию трех мусорных комплексов

В Краснодарском крае утверждены инвестиционные программы по созданию трех комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответствующие приказы, опубликованные на официальном портале администрации региона, касаются проектов «КПО Анапа», «КПО Староминский» и «КПО Двубратский». Совокупный объем инвестиций составляет 13,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Крымском районе компания «Региональный оператор — КК» планирует строительство комплекса «КПО Анапа» мощностью 300 тыс. т отходов в год. Объект будет включать площадки для компостирования (110 тыс. т) и захоронения, займет территорию 27,8 га, а объем вложений составит 4,3 млрд руб.

В Ленинградском районе, на землях бывшего колхоза им. Ленина, будет реализован проект «КПО Староминский». Комплекс мощностью 200 тыс. т и инфраструктура для обработки 80 тыс. т компоста разместятся на 50 га, инвестиции составят 4,1 млрд руб.

В Усть-Лабинском районе компания «КПО Двубратский» намерена построить объект площадью 14,9 га. Комплекс обеспечит сортировку до 300 тыс. т отходов, компостирование 90 тыс. т и размещение неутилизируемых остатков, затраты оцениваются в 4,7 млрд руб.

Все три комплекса планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

По данным Российского экологического оператора, в регионе ежегодно образуется до 3 млн т отходов. На фоне миграционного прироста и роста туристической активности, действующая система утилизации, основанная исключительно на захоронении, требует модернизации. Ожидается, что запуск новых мощностей позволит снизить долю захоронений до 20–30%.

Вячеслав Рыжков