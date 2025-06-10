Учеников тормозят дороги

Депутаты Ярославской областной думы и представитель Госавтоинспекции призвали власти усилить работу по ремонту дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов. Четверть таких дорог находится в критическом состоянии. Денег на их ремонт не хватает. Депутаты предложили создать региональную программу по ремонту школьных маршрутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Вопрос безопасности движения школьных автобусов был поднят на заседании комитета облдумы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог 10 июня. Всего в регионе действуют 369 школьных маршрутов, 84% из которых проходят по дорогам региональной собственности.

По словам заместителя начальника управления госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Александра Колесова, выявлено 90 маршрутов, где дорожное покрытие находится в критическом состоянии. Из них на 47 недостатки фиксируются не первый год.

«90 маршрутов — это которые влияют очень сильно на безопасность. В данном случае речь идет о состоянии дорожного покрытия, которое находится в неудовлетворительном состоянии. Большая часть таких дорог находится в Ростовском, Пошехонском, Угличском, Первомайском и Ярославском районах. Конечно, есть дороги, которые даже не пригодны для того, чтобы по ним ездить»,— рассказал господин Колесов.

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта — начальник отдела управления автомобильными дорогами региона Дмитрий Сергеев объяснил, что многие замечания возможно исправить только при комплексном ремонте дороги.

«У нас имеются такие замечания, как устройство разворотного кольца, установка павильонов. Эти все работы у нас относятся к работам капитального характера и их выполнение у нас возможно только при комплексном ремонте дорог. Все-таки будем стремиться к тому, чтобы начать проектировать те объекты, которые годами имеют замечания»,— пояснил господин Сергеев.

Он добавил, что на 2025 и 2026 годы все капиталоемкие объекты уже законтрактованы, поэтому только в следующем годы будут сделаны предложения по ремонту дорог, состояние которых может привести к закрытию школьных маршрутов. Председатель комитета Николай Бирук призвал решать проблему системно.

«Давайте мы вместе с нами и с министерством подумаем, как сделать так, чтобы это была плановая система. Не хочу никого обидеть, но плохо по школьным автобусам дело движется»,— сказал господин Бирук.

Региональную программу по ремонту школьных маршрутов предложила создать депутат Елена Кузнецова.

«Эти школьные маршруты латаются ямочным ремонтом, но это не спасает положение дел. У нас ведь очень хорошая практика была — региональная программа по ремонту подъездных путей к социальным объектам. Нам нужно делать уже региональную программу по школьным маршрутам, потому что плохих дорог не становится меньше»,— сказала Елена Кузнецова.

Идею создания региональной программы поддержал и представитель ГАИ. «Без каких-то субсидий, денежных вливаний мы ничего не исправим. Можно обследовать хоть целыми сутками, а толку-то — мы останемся на уровне актов»,— сказал Александр Колесов.

По итогам заседания комитета правительству Ярославской области рекомендовано принять дополнительные меры по содержанию дорог, где пролегают школьные маршруты, включая разработку программы.

Алла Чижова