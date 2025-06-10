В июне откроется прямое железнодорожное сообщение между Пермью и Северной Кореей

С 17 июня ОАО «РЖД» по согласованию с Министерством железных дорог КНДР возобновит курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой. Об этом компания сообщила в своем официальном telegram-канале. Согласно сайту OneTwoTrip, поезд, в том числе, будет делать остановку в Перми, а также в Верещагино и Кунгуре. На сайте РЖД информации о билетах пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Также с 19 июня будет курсировать беспересадочный поезд между Пхеньяном и Хабаровском. Время в пути составит более двух суток. Перевозка пассажиров будет осуществляться в купейных вагонах формирования железных дорог КНДР.

Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР было приостановлено в связи с COVID-19 в феврале 2020 года. Маршрут Пхеньян – Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 тыс. км время в пути — 8 суток.