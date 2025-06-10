Путин: у России много единомышленников и сторонников во всем мире

Президент Владимир Путин заявил, что у идей, транслируемых Россией, есть множество сторонников по всему миру. Среди них — страны СНГ, БРИКС и партнеры по ОДКБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам. И здесь у нас много единомышленников и сторонников, причем действительно во всем мире»,— сказал господин Путин на заседании Совбеза (цитата по сайту Кремля). Он призвал продвигать российские ценности во всем мире и назвал важной задачей государства укрепление сплоченности общества.

По мнению президента, важно координировать усилия со странами, которые разделяют российские идеи. При этом необходимо «помнить, чем оборачивались внутренние смуты и потрясения, практически всегда подпитываемые и разжигаемые извне», заключил Владимир Путин.

Екатерина Отрашкевич