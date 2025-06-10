Глава офиса «России сегодня» в Берлине сообщил об изъятии полицией паспортов у жены и дочери

Немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери.

Как сообщил «РИА Новости» господин Феоктистов, свои действия полицейские объяснили тем, что жена и дочь «якобы могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа».

В аналогичных случаях с другими российскими журналистами паспорта не изымали, напомнил Сергей Феоктистов. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа.