Отец и дети

Суды в Уфе продолжают разбираться в семейно-корпоративном конфликте акционеров ведущей компании российского геофизического сервиса — АО «Башнефтегеофизика». Разногласия между Явдатом Адиевым и его сыном Рустемом стали поводом для предъявления нескольких исков. Явдат Адиев председательствует в совете директоров «Башнефтегеофизики». Его сын руководил компанией до декабря прошлого года, когда совет директоров решил досрочно расторгнуть с ним трудовой договор. Адиев-младший вместе с женой Ольгой добивается восстановления в должности. Накануне арбитражный суд Башкирии отказал супругам в удовлетворении требований. Юристы скептически оценивают их шансы на успех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отказался признать недействительными решения, принятые советом директоров АО «Башнефтегеофизика» 19 декабря прошлого года. Соответствующий иск был подан миноритарным акционером Ольгой Адиевой. Заявительница пыталась отменить увольнение супруга Рустема с должности генерального директора «Башнефтегеофизики» и назначение на его место Алексея Белошицкого (трудовой договор с ним не подписан из-за обеспечительных мер, наложенных судом до момента вступления в силу решения по делу).

«Башнефтегеофизика» — группа компаний геофизического сервиса и приборостроения. Уставный капитал составляет 26,9 млн руб. Выручка в 2023 году достигла 24,7 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб. Явдат Адиев возглавляет совет директоров, его сыновья Рустем и Азат входят в его состав, следует из отчета компании за 2023 год. Владельцы компании — господа Адиевы и Ольга Адиева (супруга Рустема Адиева, владеет 0,98% акций АО).

Ольга Адиева пыталась оспорить спорные решения совета директров, настаивая на отсутствии оснований для прекращения полномочий действующего генерального директора. Рустем Адиев заявил суду, что «Башнефтегеофизика» имеет доступ к государственной тайне. У господина Белошицкого, по его мнению, нет «специализированного образования в данной области» и соответствующего допуска, что препятствует фактическому вступлению в должность.

По мнению супругов, смену руководства инициировал Явдат Адиев на почве семейного конфликта в личных целях, вопреки интересам компании и для «узурпации» корпоративного контроля.

Ольга Адиева заявляла, что ее супруг руководит «Башнефтегеофизикой» с 2013 года и нареканий к его работе не было. Решение о смене генерального директора не могло быть принято, поскольку проголосовавшие Явдат Адиев и еще один его сын Азат, а также и сам господин Белошицкий имеют заинтересованность и поэтому должны были получить одобрение акционеров на кадровые изменения, полагали истцы.

Суд между тем посчитал собрание совета директоров правомочным, так как в нем участвовали восемь из девяти его членов. Назначение руководителя компании входят в их компетенции, указано в решении. Смену директоров суд к требующей одобрения акционеров сделке не отнес. Кроме того, суд обратил внимание на непоследовательность поведения истцов, ранее не споривших с участием в совете директоров и голосованиях близких родственников, но усмотревших в этом нарушение при решении вопроса о смене генерального директора. По поводу отсутствия допуска в гостайне, было замечено, что до тех пор, пока господин Белошицкий не назначен на должность, иметь допуск ему не обязательно. Доказательств наступления неблагоприятных последствий для компании из-за смены руководства не нашлось, говорится в решении.

В марте Кировский районный суд Уфы также отказался признать недействительным увольнение Рустема Адиева по поданному им заявлению. Решение было обжаловано истцом в Верховный суд Башкирии. Апелляционная инстанция вернула дело в суд первой инстанции для вынесения дополнительного решения, так как в судебном акте не нашло отражение второе требование истца — о признании незаконным его уведомления об увольнении.

Кроме этого, в картотеке арбитражного суда Башкирии зарегистрированы два иска к «Башнефтегеофизике», в которых Ольга Адиева пытается оспорить решения общего собрания акционеров по поводу утверждения и выплаты дивидендов за 2024 году в размере 2,7 млрд руб.

Получить комментарий супругов Адиевых вчера не удалось.

Партнер адвокатского бюро Asterisk Федор Закабуня отмечает: «По названному основанию с руководителем организации может быть прекращен трудовой договор, заключенный как на определенный, так и на неопределенный срок. Доказать незаконность увольнения генерального директора при соблюдении необходимых процедур, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или законом об АО, затруднительно и во многих случаях малоперспективно».

Адвокат Forward Legal Евгений Зубков также скептически оценивает шансы на восстановление Рустема Адиева на работе.

«Когда решение об увольнении принимается уполномоченным органом работодателя, оспорить увольнение можно, но при существенных нарушениях, которые в настоящем споре не усматривается. А аргументы о том, что ряд лиц не должны были голосовать по вопросам повестки дня в связи с наличием заинтересованности разбиваются о контраргумент о противоречивом поведении (ранее такое голосование у истца возражений не вызывало)»,— пояснил эксперт.

Наталья Балыкова