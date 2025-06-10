МВД обновило нормы выдачи формы для полицейских

С 10 июня вступили в силу новые правила вещевого обеспечения сотрудников МВД, следует из постановления правительства. В перечне появились дополнительные предметы гардероба и уточнены нормы выдачи в зависимости от климатических условий, пишет «Парламентская газета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Для мужчин теперь предусмотрены не только шерстяные, но и облегченные брюки темно-синего цвета. Женщинам-полицейским добавлены демисезонная куртка и облегченные брюки, а также заменены некоторые виды обуви: вместо полусапог будут выдавать сапоги, а вместо фуражки — пилотку.

«В холодных регионах выдают зимние ботинки с высокими берцами и сапоги на натуральном меху, в жарких — на искусственном»,— говорится в документе. В перечень также вошли новые предметы: два комплекта облегченного повседневного костюма, кимоно для занятий единоборствами и спортивная обувь.

Форма МВД подразделяется на летний, демисезонный и зимний варианты. Переход между ними осуществляется сезонно, при этом зимний комплект используется при температуре ниже –5°C. Предыдущее обновление норм вещевого обеспечения проводилось в 2013 году.