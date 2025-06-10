Директора автосалона в Ижевске подозревают в мошенничестве на 6,5 млн рублей

В Ижевске задержали 46-летнего директора автосалона, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 6 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие считает, что с ноября 2023-го по март 2025 года он под предлогом оказания услуг по продаже автомобилей получал транспортные средства от клиентов, но не передавал им вырученные деньги, а оставлял себе. Общий ущерб от семи эпизодов составил почти 6,5 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За данное преступление грозит до десяти лет лишения свободы.