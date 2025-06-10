В Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи

В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Это решение принято для поддержки аграриев, которые уже сталкиваются с неблагоприятными погодными условиями. С мая в регионе действует режим ЧС из-за заморозков, теперь к нему добавляется и засуха.

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Губернатор отметил, что благодаря введенному режиму хозяйства, застраховавшие посевы, смогут получить выплаты. Планируется также обсудить с федеральным центром пролонгацию банковских кредитов и отсрочку лизинговых платежей для поддержки аграриев.

В ближайшее время в Ростовской области начнется уборка зерновых. Предстоит убрать более 3 млн га ранних зерновых культур. Ранее о планах введения режима ЧС из-за засухи в северных районах Краснодарского края сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.