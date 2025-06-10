В Липецкой области в этом году запустят 18 аграрных инвестпроектов

В 2025 году в сельском хозяйстве Липецкой области запустят 18 инвестиционных проектов. Среди них заявлены завод по переработке масличных культур, расширение производства дрожжей и новые фермы — одна из них уже открылась на прошлой неделе. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов во время отчета о работе за 2024 год перед облсоветом.

В этом году в агропромышленном комплексе региона планируется создать 1 600 рабочих мест. «Аграриев, как и колоски в полях, нужно выращивать — своих, с детства. Для этого в 2025 году откроются еще11 агротехклассов в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Плюсом к 18 уже созданным. В Липецком и Становлянском округах такие классы появятся впервые»,— рассказал Игорь Артамонов.

Глава региона пояснил, что в агротехклассах школьники будут углубленно изучать биологию, химию, математику и физику, а также знакомиться с инновациями в сельском хозяйстве. Педагоги, работающие в них, получат надбавку в размере 30 тыс. руб. в месяц.

Алина Морозова