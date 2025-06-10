Увинца обвинили в демонстрации нацистской символики за показ татуировки зэкам

В Уве возбудили уголовное дело на 42-летнего местного жителя по подозрению в публичном демонстрировании нацистской атрибутики (ст. 282.4 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Следствие считает, что мужчина в период с мая по июнь 2025 года, находясь в одном из учреждений УФСИН, демонстрировал татуировку с нацистской символикой другим осужденным и сотрудникам исправительного учреждения. По статье предусмотрено до четырех лет лишения свободы.