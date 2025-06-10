Радулов сыграет с Овечкиным в «Матче года»

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Александр Радулов встретится с форвардом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным на льду в рамках благотворительного «Матча года» между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Информация о составах команд размещена на сайте мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Матч между звездами НХЛ и КХЛ пройдет 13 июля в Москве. В составе команды КХЛ, кроме Радулова, пока не заявлено других игроков ярославского клуба. При этом отмечается, что опубликованный состав является предварительным.

Александр Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах — 897. В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.

Александр Радулов в 2025 году вместе с «Локомотивом» завоевал Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком play-off. Нападающий установил новый рекорд результативности для игроков старше 37 лет в плей-офф, набрав 16 (7+9) очков в 21 матче. Ранее Радулов выигрывал главный трофей в 2011 году с уфимским «Салаватом Юлаевым». В НХЛ он представлял команды «Нэшвилл Предаторс», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старс».

Алла Чижова