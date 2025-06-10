Госдума приняла закон о повышении выплат по ОСАГО при упрощенном оформлении ДТП

Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий с 100 тыс. до 200 тыс. руб. минимальную сумму ущерба, которую возмещает страховщик при оформлении аварии европротоколом без ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По действующим правилам, если участники ДТП не имеют разногласий и сфотографировали место аварии с помощью специального приложения, страховщик компенсирует ущерб на 400 тыс. руб. Если разногласия есть, то лимит сокращается в четыре раза, до 100 тыс. руб.

В июне 2023 года повысить лимит до 200 тыс. руб. предложили депутаты фракции «Новые люди». Проект поправок в закон об ОСАГО приняли в первом чтении спустя год — 10 июля 2024 года, во втором — в мае 2025-го.

В пояснительной записке авторы указывали, что размер минимальной суммы ущерба не менялся с 2018 года. При этом в сентябре 2022 года коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев расширился на 26%. Инфляция с 2018 по 2023 годы составила 34%. Авторы проекта считают, что увеличение лимита приведет к росту числа водителей, оформляющих ДТП европротоколом, и это сэкономит время граждан, сократит пробки и позволит эффективней использовать личный состав ДПС.

Полина Мотызлевская