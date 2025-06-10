Китайским банкам запретили завлекать клиентов игрушками лабубу

В Китае регуляторы запретили банкам использовать для привлечения новых клиентов разного рода подарки, включая популярные сейчас игрушки лабубу. Соответствующее распоряжение сделало Чжэцзянское отделение Национального управления финансового регулирования КНР. Об этом сообщает Bloomberg.

Поводом к такому шагу регулятора стала проведенная банком Ping An рекламная кампания, в ходе которой новым клиентам обещали лабубу за открытие вклада на сумму от 50 тыс. юаней (почти $7 тыс.). Такой рекламный ход вызвал большой интерес среди потребителей и широко обсуждался в китайских соцсетях.

Однако эксперты в китайских государственных СМИ высказывают мнение, что это не может стать долгосрочным решением для банков. Регуляторы обеспокоены также тем, что банки, которые в качестве подарков клиентам предлагают не только игрушки, а, например, бытовую технику или продукты, тратят на это средства и это ведет к росту издержек и негативно сказывается на рентабельности продаж. Сейчас этот показатель у китайских банков находится на рекордно низком уровне.

Алена Миклашевская