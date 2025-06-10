В Ростовской области изъяли 100 пар поддельной обуви и 5,5 тысячи бирок

Специалисты донского Роспотребнадзора обнаружили точку продажи подделок брендированной обуви. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Ростовской области Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Ростовской области

В сообщении уточняется, что речь идет о магазине «ЭКОНОМ SHOP», принадлежащем индивидуальному предпринимателю. Проверяющие нашли более 5,5 тыс. не нанесенных на обувь маркировок, которые ложно подтверждали ввод продукции в оборот.

Всего правоохранители изъяли 100 пар обуви, стоимостью в более чем 127 тыс. руб., а в отношении предпринимателя возбудили административные по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ и по ст. 15.12.1 КоАП РФ (непредставление сведений и (или) нарушение порядка и сроков представления сведений либо представление неполных и (или) недостоверных сведений оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации).

Константин Соловьев