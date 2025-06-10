Ставропольские аграрии готовы собрать в этом году 2,4 млн га зерновых

Ставропольский край готов к уборке урожая зерновых культур. В текущем сезоне предстоит убрать 2,4 млн га зерновых, сообщил вице-премьеру Дмитрий Патрушеву на всероссийском совещании губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Начало жатвы запланировано до конца месяца в зависимости от погодных условий.

«Рассчитываем, что в этом году ставропольский каравай будет добрым. Для земляков, для всей России»,— заявил губернатор в своем Telegram-канале.

Региональные власти принимают меры поддержки сельхозпроизводителей. Почти половина годового объема государственной помощи уже направлена получателям. Аграрии обеспечены запасами удобрений и горюче-смазочных материалов. Все сезонные работы выполняются согласно графику.

Владимир Владимиров отметил важность субсидий на льготное кредитование в условиях высокой процентной ставки. На эти цели Ставропольскому краю выделили 1,4 млрд руб.

Николай Аксенов