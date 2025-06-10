В Ростовской области намерены увеличить количество ярмарок, чтобы сократить количество объектов незаконной торговли. Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам чиновников, ярмарки также должны помочь выпустить на рынок продукцию местных сельскохозяйственных производителей и малых предприятий. Поддержать локальные производства также планируют с помощью подключения точек к соглашению о принятии мер, направленных на стабилизацию цен на товары и к системе добровольной сертификации «Сделано-на-Дону».

Константин Соловьев