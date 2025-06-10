Пятерых жителей Майкопа подозревают в нападении на сотрудников Росгвардии

Прокуратура Майкопа направила в суд уголовные дела пятерых местных жителей, подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в части первой статьи), сообщает пресс-служба надзорного органа.

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По данным следствия, инцидент произошел в конце марта 2025 года в ночное время возле кафе. Пятеро молодых людей в состоянии алкогольного опьянения воспрепятствовали проходу росгвардейцев, которые прибыли по вызову из-за нарушения общественного порядка в заведении. Подозреваемые устроили массовую драку и применили физическое воздействие против сотрудников ведомства.

Расследование провел следственный отдел по Майкопу СУ Следственного комитета России по Адыгея. По месту учебы фигурантов внесены представления об устранении причин и условий совершения правонарушений.

За предполагаемые преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Анна Гречко