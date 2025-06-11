В апреле татарстанцам выдавали автокредиты на 1,2 млн рублей

По итогам апреля 2025 года средний чек автокредита, выдаваемый жителям Татарстана, составил более 1,2 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе Объединенного кредитного бюро.

В апреле больше половины автокредитов (60%) было выдано мужчинам. Они получили займы со средним чеком 1,229 млн руб. сроком примерно на 64 месяца.

Средний чек автокредитов, которые получали женщины, составил почти 1,220 млн руб., а средний срок — 65 месяцев.

Чаще всего займы получали мужчины и женщины от 25 до 45 лет.

Диана Соловьёва