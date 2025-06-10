Что меняется в поведении вкладчиков и заемщиков на фоне последних решений Центробанка? И какую стратегию работы с населением выбирают банки? Об этом Марат Кашин побеседовал со страшим вице-президентом, руководителем блока розничного бизнеса ПСБ Алексеем Щавелевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

— Банковская система сейчас находится в непростой ситуации: высокая ключевая ставка ЦБ, жесткие ограничения на кредитование. Какие главные тренды складываются на этом фоне в розничном банкинге?

— Впервые на рынке складывается ситуация, когда кредитование находится под давлением и со стороны спроса, и со стороны предложения. Со стороны спроса, поскольку ключевая ставка высокая, следовательно, и расходы на фондирование высокие, соответственно, и клиенту приходится транслировать достаточно высокую ставку. И в такой ситуации, конечно, у людей желание брать кредиты постепенно пропадает. С другой стороны, предложение тоже находится под давлением, потому что регулятор многофакторно влияет на банки, заставляя их снижать кредитование, в первую очередь в высокорисковых сегментах. Поэтому объемы новых выдач на рынке происходят за счет незакредитованных, менее рискованных клиентов, но в целом это приводит к серьезному сжатию предложения. На фоне снижающегося кредитования банки вынуждены зарабатывать на некредитном бизнесе. Сейчас, конечно, время сберегательной модели, время вкладчика, и люди, у которых есть свободные средства, пытаются максимально эффективно разместить их в банках.

— Как меняется поведение людей, какие продукты они выбирают сегодня?

— Когда мы говорим про сбережения, очевидно, что сейчас перед вкладчиками стоит выбор: или открывать короткие вклады, если есть ожидание продолжения тренда на рост ключевой ставки, либо с расчетом на понижение ключевой ставки фиксировать высокую доходность на достаточно большой срок. Исходя из того, что мы наблюдаем, люди в основном ожидают снижения ставки, поэтому средний срок вкладов растет. Если раньше клиенты размещали депозиты на 3-6 месяцев, то сейчас на 6-12 месяцев.

— Уже несколько лет ПСБ успешно предоставляет финансовые услуги жителям новых регионов. Насколько сильно запросы ваших клиентов там отличаются от потребностей жителей в других российских областях?

— Если говорить о кредитовании, то в новых субъектах уровень кредитной нагрузки невысок, люди там незакредитованы, поэтому, несмотря на регуляторные ограничения по полной долговой нагрузке, в новых субъектах мы выдаем большие объемы. Спрос на потребительские кредиты там большой, и этот спрос мы удовлетворяем. При этом по ранним индикаторам просрочки видим, что качество кредитов там тоже очень хорошее, заемщики дисциплинированы.

— Какие кредиты популярны в этих регионах, на что люди берут деньги?

— У нас в линейке есть и кредит наличными, и кредитные карты. Спрос на кредитные карты в последнее время сильно вырос. В целом огромный спрос есть и на ипотечные кредиты, но в новых субъектах, безусловно, этот спрос ограничен доступными на текущий момент объектами недвижимости. Понятно, что приходят новые застройщики, подписываются разрешения на строительство — с этого момента мы начинаем кредитовать. Поскольку в апреле закрылась льготная ипотечная программа на вторичное жилье в новых субъектах, сейчас объемы выдач немножко сократились. Но мы считаем, что это должно простимулировать приобретение нового жилья. А судя по растущему количеству разрешений на строительство, достаточно скоро этот спрос будет удовлетворен качественным новым жильем.

Если говорить про сбережения, то жители новых регионов выбирают короткие сроки размещения — накопительные или карточные счета, то есть это деньги, которые можно в любой момент снять и использовать. Безусловно, у нас в новых субъектах есть миссия финансового просвещения. Наша задача — повысить доверие населения к банковской системе в целом, в том числе предлагая продукты с большей срочностью, чем сейчас выбирают. В частности, мы совместно с нашим НПФ начали реализацию программы долгосрочных сбережений. Сейчас перед банком стоит большая задача рассказать людям — как в новых субъектах, так и в целом по стране — о преимуществах этой программы. Интерес к программе есть, постепенно объемы растут, мы видим от месяца к месяцу значимые приросты по привлечению в программу долгосрочных сбережений.