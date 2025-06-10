В Татарстане пресекли схему с госконтрактами на нефтепродукты на 700 млн рублей

Сотрудники МВД Татарстана выявили нелегальную схему с госконтрактами на поставку нефтепродуктов на общую сумму 700 млн руб. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, участники межрегиональной группы использовали реквизиты подконтрольных организаций, с которыми было заключено 485 госконтрактов. Они предусматривали поставку нефтепродуктов на 700 млн руб. в бюджетные учреждения на территории более 30 регионов России. При этом обязательства по контрактам так и не были выполнены.

Сотрудники следственного управления УМВД России по Казани возбудили 22 уголовных дела по ч. 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции задержали двух предполагаемых организаторов схемы. Одному из них назначили запрет определенных действий, а другого заключили под стражу.

Сейчас продолжается установка всех участников группы.

Диана Соловьёва