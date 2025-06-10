Путин поблагодарил медиков, спасающих раненых на СВО

Владимир Путин поблагодарил работающих в зоне СВО медиков за героизм и спасение раненых. По словам президента, в ряде случаев эти специалисты ставят под угрозу собственные жизни.

«Рискуя собой, проявляя героизм, они спасают раненых... если нужно, прикрывают собой», — сказал Владимир Путин во время открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции (цитата по «РИА Новости»). Он отметил стремление медиков «хранить и продолжать традиции многих поколений предшественников» и одновременно осваивать новые технологии.

Также в ходе выступления президент поздравил работников сферы с профессиональным праздником, который будет отмечаться 15 июня. Он добавил, что «работа по повышению качества и доступности медицинской помощи для граждан... будет продолжена».