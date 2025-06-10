Уснувший контрактник устроил тройную аварию на трассе Новороссийск – Керчь

Военнообязанный Артем Проскурин ночью 24 августа ехал по трассе А-290 Новороссийск – Керчь, уснув за рулем, он стал виновником тройного ДТП. Как установил Новороссийский гарнизонный суд, контрактник передвигался на автомобиле BMW 320.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным суда, авария произошла 24 августа 2024 года в 2:30 на 83-м км трассы. Контрактник пребывал в утомленном состоянии, однако продолжал движение и вскоре уснул. Эту версию подтверждают два попутчика, находившихся в автомобиле.

Автомобиль обвиняемого выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Prius, который отбросило на встречку под Jeep Grand Cherokee.

Водитель Toyota потерял сознание, его доставили в ЦРБ в Темрюке. Мужчине диагностировали закрытый перелом груди, переломы ребер, контузию обоих легких и множественные ссадины.

Действия обвиняемого попадают под ч. 1 ст. 264 (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Новороссийский гарнизонный суд признал Артема Проскурина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевшего о возмещении 1,3 млн руб. имущественного вреда, связанного с повреждением автомобиля и 500 тыс. руб. в компенсации морального вреда.