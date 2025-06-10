За сотрудничество с украинской разведкой хабаровчанин получил пять лет

Хабаровский краевой суд признал местного жителя виновным в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, угрожающем безопасности РФ (ст. 275.1 УК РФ), он приговорен к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Следствием и судом установлено, что 36-летний хабаровчанин, выступая против проведения специальной военной операции (СВО), вошел через интернет в контакт с представителями ГУР МО Украины. Желая перейти на сторону противника, он оказывал содействие иностранной спецслужбе.

Прокуратура Хабаровского края уточняет, что в апреле 2024 года фигурант получил задание собирать и передавать ГУР сведения о военных объектах на территории столицы региона.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось краевым УФСБ. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Эрнест Филипповский, Хабаровск