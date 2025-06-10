На Окружной дороге в Ижевске введено реверсивное движение

На участке региональной дороги Окружная в Ижевске от ул. Тепличная до кольца Славянского шоссе началась укладка выравнивающего слоя асфальтобетона, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Работы проводятся с 8.00 до 20.00 ежедневно. Завершение запланировано на 12 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

С 14 июня также начнется укладка выравнивающего слоя асфальтобетона на участке от СНТ «Ошмес» в сторону Якшур-Бодьинского тракта.