В саратовском Детском парке высадят 170 деревьев и наладят полив за 86 млн

В Саратове продолжается благоустройство Детского парка. МБУ «Садово-Парковое» объявило тендер на 86,2 млн руб., который стартовал в начале июня. Заявки принимаются до 16 июня, победителя выберут на следующий день.

Проект включает озеленение, установку системы автополива, создание двух детских площадок, мощение дорожек и установку ограждений. В парке планируют посадить 169 лиственных деревьев и более 1,4 тыс. кустарников. Будут высажены липы, березы, рябины, акации, яблони, шелковицы, ясеня, каштаны, катальпы и красный дуб. Также планируется посадить кустарники, такие как ирга, дерен, жасмин, пузыреплодник, калина, спирея и сирень.

Для подготовки территории потребуется вырубка 44 пней. Подрядчику также предстоит демонтировать 61 скамейку и 60 урн. Работы обещают завершить до 1 октября, но это может затруднить прогулки в парке этим летом.

К октябрю в парке появятся 10 велопарковок, а на детских площадках установят бревна-балансиры, домик с качелями и оборудование для лазания. Парковые дорожки будут из тротуарной плитки и асфальта, а на детских площадках планируется мягкое покрытие из наливного полиуретана.

Никита Маркелов