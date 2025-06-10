На трассе «Новороссия» в Неклиновском районе ребенок пострадал в ДТП

В Неклиновском районе на трассе «Новороссия» столкнулись Hyundai Accent и Mitsubishi Lancer. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Предварительно, водитель Hyundai 1939 года рождения не уступил дорогу при повороте налево автомобилю Mitsubishi, которым управлял водителя 2004 года рождения. В результате происшествия четырехлетнего мальчика, пассажира Hyundai Accent, с травмами доставили в больницу.

Константин Соловьев