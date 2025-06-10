В Крыму яровыми культурами засеяли более 263 тысяч га

В Республике Крым завершили яровой сев на площади свыше 263 тыс. га и досрочно начали уборку озимых зерновых культур с 5 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Зерновые и зернобобовые занимают 84 тыс. га, технические культуры — более 120 тыс. га, овощи и картофель — свыше 9 тыс. га.

Уборка озимых зерновых ведется на 540 тыс. га. Привлечено около 1 тыс. единиц техники.

По данным региональных властей, имеющихся ресурсов достаточно для завершения уборочных работ в установленные сроки.

Алина Зорина