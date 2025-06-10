Госдума приняла во втором чтении поправки к федеральному бюджету на 2025 год

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о корректировке федерального бюджета на 2025 год, следует из трансляции заседания палаты. Документ предусматривает увеличение расходов на 829 млрд руб. Третье чтение запланировано на 11 июня.

В рамках второго чтения депутаты поддержали несколько поправок:

Центр поддержки инжиниринга и инноваций получит 930,388 млн руб. на гранты для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Университет Иннополис получит 1,25 млрд руб. на цифровой образовательный контент, а субсидии российским производителям сельскохозяйственной техники увеличатся на 12,983 млрд руб.

Корпорация «Туризм.РФ» сможет использовать 1,726 млрд руб. для поддержки туристических организаций в Анапе и Темрюкском районе.

Согласно обновленному прогнозу, объем ВВП в 2025 году составит 221,861 трлн руб., инфляция — 7,6%. Доходы федерального бюджета снизятся до 38,506 трлн руб., расходы увеличатся до 42,298 трлн руб., что приведет к росту дефицита до 1,7% ВВП.