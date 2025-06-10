В Сызрани пассажиры микроавтобуса пострадали в ДТП с Lada Granta

Авария с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля произошла в Самарской области днем во вторник, 10 июня. Происшествие случилось в Сызрани на улице Володарского у дома № 118 в 13:35 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полиция установила, что 68-летний водитель за рулем автомобиля Lada Granta на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу микроавтобусу, за рулем которого был 35-летний мужчина. В момент аварии микроавтобус ехал по главной дороге.

В результате происшествия пострадали пассажиры общественного транспорта 50 и 65 лет. Они госпитализированы.

Георгий Портнов