В Сызрани пассажиры микроавтобуса пострадали в ДТП с Lada Granta
Авария с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля произошла в Самарской области днем во вторник, 10 июня. Происшествие случилось в Сызрани на улице Володарского у дома № 118 в 13:35 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Полиция установила, что 68-летний водитель за рулем автомобиля Lada Granta на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу микроавтобусу, за рулем которого был 35-летний мужчина. В момент аварии микроавтобус ехал по главной дороге.
В результате происшествия пострадали пассажиры общественного транспорта 50 и 65 лет. Они госпитализированы.