«Автодор» представил внешний вид ключевых узлов нового обхода Адлера

Госкомпания «Автодор» представила проектную визуализацию (рендеры) опорных узлов нового обхода Адлера, который станет частью будущей магистрали от трассы М-4 «Дон» до Сочи. Информация размещена в Telegram-канале госкомпании.

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Презентация демонстрирует, как будут выглядеть мостовые переходы через реку Кудепсту в прямом и обратном направлении (то есть на въезд и выезд из Хостинского района Сочи через горы в объезд центра Адлера). На схеме обозначена граница третьего и четвертого этапов строительства, которая проходит сразу за мостовым переходом. Строительство всех искусственных сооружений четвертого этапа, в том числе подпорных стен, должно быть завершено в 2026 году.

Одновременно Госэкспертиза ведет оценку проектной документации третьего этапа строительства, основной частью которого являются два тоннеля. Также проектная визуализация дает представление о том, как будет выглядеть разворотная петля трассы у реки Мзымты.

Дорожный обход протяженностью 10 км соединит поселок Кудепста с селом Высоким. Скоростная дорога выведет транзитный транспорт из курортной зоны Адлера и позволит существенно сократить время в пути из центра Сочи до аэропорта и Красной Поляны.

Анна Перова, Краснодар