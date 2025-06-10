Экспертиза одобрила проект завершения строительства аквапарка в Челябинске

ООО «Акватория» получило положительное заключение экспертизы проекта по завершению строительства аквапарка «Большая вода» с четырехзвездочной гостиницей и автопарковкой в Челябинске. Информация опубликована на сайте единого государственного реестра заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Экспертизу проводило местное ООО «Пируэт». Проектную документацию подготовили несколько челябинских компаний, а также организации из Нижнего Новгорода и Москвы. Объект планируется достроить на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Салавата Юлаева.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе прошлого года банк ВТБ выдал ООО «Акватория» льготный кредит в размере 3,6 млрд руб. на десять лет для строительства аквапарка в Челябинске. Общая площадь комплекса с гостиницей составит 37 тыс. кв. м.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Акватория» было создано в мае 2021 года. На тот момент владельцем 100% уставного капитала компании была уроженка казахстанского Уральска Софья Каримова. Ее имя, фамилия и отчество — такие же, как у матери депутата заксобрания Челябинской области Лены Колесниковой (судя по рассказам последней в интервью изданию «Медиазавод») и тещи депутата Госдумы Олега Колесникова. Сейчас доля 81,9% принадлежит сыну депутата — Александру Олеговичу Колесникову, 18,1% — АО «Корпорация “Туризм РФ”».

Виталина Ярховска