В Ростове-на-Дону резко похолодает до +14°C

В Ростове-на-Дону ожидается резкое похолодание до +14°C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным синоптиков, во вторник и среду, 10-11 июня ожидается переменная облачность и ветер с порывами до 4 метров в секунду. Воздух прогреется до +36°C днем и +22°C ночью. В четверг и пятницу, 12-13 июня, температура днем составит +29°C. Утром в субботу столбик термометра опустится до +14°C, но во второй половине дня потеплеет до +24°C.

Дождей синоптики не прогнозируют.

Мария Хоперская