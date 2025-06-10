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В Ростове-на-Дону резко похолодает до +14°C

В Ростове-на-Дону ожидается резкое похолодание до +14°C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным синоптиков, во вторник и среду, 10-11 июня ожидается переменная облачность и ветер с порывами до 4 метров в секунду. Воздух прогреется до +36°C днем и +22°C ночью. В четверг и пятницу, 12-13 июня, температура днем составит +29°C. Утром в субботу столбик термометра опустится до +14°C, но во второй половине дня потеплеет до +24°C.

Дождей синоптики не прогнозируют.

Мария Хоперская

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