Губернатор Забайкалья отправил правительство в отставку

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отправил в отставку правительство региона. Об этом он сообщил на внеочередном заседании кабмина с участием прокурора Забайкальского края Александра Яновского сегодня, 10 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Осипов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Осипов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«По итогам заседания принимаю решение отправить в отставку правительство Забайкалья. Когда наши бойцы участвуют в СВО — нет времени заниматься отписками. Нужно в кратчайшие сроки решать насущные проблемы граждан, вырабатывая системные решения»,— сообщил глава Забайкалья.

Министры и заместители председателя правительства будут находиться в ранге исполняющих обязанности до соответствующих кадровых решений, следует из сообщения пресс-службы краевого кабмина. Оценку руководителей на соответствие занимаемым должностям проведет межведомственная кадровая комиссия с участием прокуратуры Забайкалья.

«Для каждого есть возможность задать самому себе вопрос, собирается ли он по-настоящему справляться со стоящими перед ним задачами в тех условиях, которые есть»,— заключил господин Осипов. По его словам, решение вопросов жителей Забайкалья и является оценкой на соответствие должности.

Божена Иванова