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В Сербию через Таганрог направили восемь тонн мороженой рыбы

В начале июня в Сербию через пункт ветоформления в Таганроге экспортировали восемь тонн донской рыбы. Об этом сообщили в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что поставщик соответствует требованиям страны-импортера, а экспортируемую рыбу признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований.

Мария Хоперская

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