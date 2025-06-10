В Сербию через Таганрог направили восемь тонн мороженой рыбы

В начале июня в Сербию через пункт ветоформления в Таганроге экспортировали восемь тонн донской рыбы. Об этом сообщили в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что поставщик соответствует требованиям страны-импортера, а экспортируемую рыбу признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований.

Мария Хоперская