Гражданам разрешат зарабатывать на своих данных

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как в Бразилии пользователи смогут монетизировать цифровой след.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Эксперты называют это концептуальным переворотом. И действительно, пока международные корпорации собирают и продают другим наши данные, мы можем только соглашаться или отказываться от этого. Несправедливым и неуместным этот подход посчитали в Бразилии. Еще в 2023 году власти официально наделили каждого гражданина правом собственности на его же цифровые данные. Теперь в Конгрессе страны рассматривается федеральный закон, который окончательно превратит данные в коммерческие активы граждан. Издание Rest of World отмечает, что это опережает аналогичные инициативы в США. Что-то мне подсказывает, что среди американских корпораций могли найтись те, кто постарался застопорить похожие идеи.

Тем временем Бразилия впервые в мире запустила пилотный проект под названием dWallet. Пользователь сможет зайти в настройки виртуального кошелька, сообщить о готовности монетизировать часть своего цифрового следа. Подключенные к системе компании сделают свои ставки — сколько они готовы заплатить за это. Владелец сведений либо принимает предложение, либо отказывается. Платеж зачисляется на баланс кошелька. Пилотным проектом управляет государственно-частное партнерство Dataprev, госкомпания-поставщик технологических решений для соцпрограммам, и фирма DrumWave, которая специализируется на оценке и монетизации данных.

С одной стороны, история выдающаяся. Как говорят авторы проекта, «люди ничего не получают за данные, которыми они делятся», только постоянно соглашаются показать cookies. Так что проект явно устраняет мировую несправедливость. Есть и нюансы. Критики инициативы опасаются, что она повысит цену на данные, сделав их недоступными для маленьких компаний или госучреждений. Еще среди рисков неравноценные возможности населения страны, они зависят от наличия интернета и просто даже минимальной цифровой грамотности. Нам же, как обычно, есть над чем подумать — как много мы о себе сообщаем и что с этого имеем. Придем ли к монетизации своих интернет-приключений, пока вопрос. По крайней мере, судя по результатам исследований, пользователи все осознаннее относятся к конфиденциальности и безопасности своих аккаунтов.

Яна Лубнина