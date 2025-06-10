Жители Ростовской области получили возможность влиять на сроки ремонта домов

Жители Ростовской области получили возможность влиять на сроки проведения работ в домах. Соответствующие изменения внесли в региональный закон о капитальном ремонте. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в соответствии с поправками, если какой-либо элемент дома требуется отремонтировать, собственники смогут инициировать перенос ремонта на более ранний срок. Или наоборот — на более поздний, если дом находится в удовлетворительном состоянии. Для этого на общем собрании жильцов нужно принять коллективное решение о техобследовании дома, выбрать организацию. Все работы будут проводиться за счет средств собственников.

Далее, но не позднее чем через год, собственники должны обратиться с заключением в Фонд капитального ремонта с просьбой изменить сроки работ. Заявление рассматривается 30 дней, после чего министерство ЖКХ в течение десяти дней принимает решение о переносе сроков капремонта. Для изменения сроков проведения работ не должно быть задолженности по взносам за капремонт.

Мария Хоперская