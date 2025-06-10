В Ярославской области расширилась зона каршеринга

Сервис каршеринга расширил свою деятельность в Ярославской области, теперь он доступен в Переславле-Залесском. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобили каршеринга в Переславле

Фото: Правительство Ярославской области Автомобили каршеринга в Переславле

Фото: Правительство Ярославской области

«Следом за Ярославлем каршеринг пришел в Переславль-Залесский. Компания "Делимобиль" расширяет географию присутствия в регионе и открывает в городе 11 зон завершения аренды. Пользователи смогут комфортно перемещаться и внутри Ярославской области, и путешествовать в другие регионы, где работает сервис»,— отметил глава региона.

Ранее аренду можно было завершать в Переславле-Залесском, но теперь количество парковочных зон увеличено. Новые площадки расположены в историческом центре города, где доступны свободные для аренды автомобили.

Каршеринг в Переславле-Залесском популярен среди жителей столицы и Подмосковья, особенно в выходные и туристический сезон. Михаил Евраев отметил, что каршеринг становится привычной формой передвижения для жителей области. С 28 апреля оператор сервиса зафиксировал более 28 тыс. поездок в Ярославле, включая 270 аренд по маршруту Москва – Ярославль.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сервис начал работать в областном центре с 28 апреля 2025 года. На старте жителям и гостям города предлагали более 300 машин.

Антон Голицын