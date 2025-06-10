В Ярославской области в праздничные выходные состоятся три фестиваля

В Ростове Великом, Переславле-Залесском и селе Середа в ближайшие выходные состоятся масштабные фестивали. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

12 июня в Переславле пройдет X гастрономический фестиваль селедки «Царский посол», посвященный историческому прошлому переславской ряпушки. Гости смогут попробовать разнообразные блюда из селедки и научиться их готовить. На мастер-классах также объяснят, как солить, мариновать и коптить рыбу. Площадкой станет комплекс «Fisch Herberg – Сельдь Царский Посол».

14 июня в Ростове Великом состоится фестиваль электронной музыки «Неро. Тайны древнего озера» с участием артистов из Казани, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Мероприятие пройдет на территории восстановленного Гостиного двора.

14 июня в селе Середа Даниловского округа пройдет фольклорный праздник «Крошиха». Гости смогут погрузиться в традиционную народную культуру: услышать старинные напевы, поучаствовать в хороводах, плясках и деревенских играх, испытать себя в состязаниях. Особое внимание в этом году уделят образу середского героя Устима Крошило. Согласно легенде, в годы Смуты он спрятал от захватчиков и сохранил церковное добро, подаренное царем.

Алла Чижова