В Таганроге суд оправдал работников порта по обвинению в краже крана

Таганрогский городской суд вынес оправдательный приговор шести работникам АО «Таганрогский морской торговый порт», обвиняемым в хищении кран «Кировец». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судом Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По результатам предварительного расследования, Григорий Горский, Игорь Клевчук, Иван Корягин, Вячеслав Цыганок, Александр и Константин Ткаченко, пользуясь служебным положением и по предварительному сговору, якобы в 2019 году решили сдать списанный и распиленный на куски портальный кран «Кировец» в металлолом. Ущерб АО «Таганрогский морской торговый порт» оценил в 1,3 млн рублей.

Однако из-за «неустановления события преступления» обвиняемые признаны невиновными. За ними признано право на реабилитацию, а также на возмещение имущественного и морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн