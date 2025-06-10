«Россети Тюмень» направили 11 млн на повышение надежности электроснабжения 11 тысяч югорчан

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт линий электропередачи 110 кВ «МДФ – Тавда» и «Сотник – Тавда-2» в ХМАО-Югре. Объекты играют ключевую роль в электроснабжении 11 тысяч жителей и более 20 социально значимых объектов поселка Междуреченского. Стоимость работ превысила 11 млн рублей.

В ходе капремонта энергетики заменили дефектную опору на новую металлическую конструкцию высотой 30 метров и массой более трех тонн. Чтобы повысить грозоупорность ЛЭП, специалисты усилили 23 контура заземления и заменили вышедшие из строя изоляторы и гасители вибрации. Электричество во время работ подавалось потребителям непрерывно по обводной схеме с применением временной опоры. В технических мероприятиях сотрудники использовали 4 единицы спецтехники, в том числе сваебойную машину, вездеход и автокран грузоподъемностью 25 тонн.

Ремонт высоковольтных линий электропередачи прошел в рамках производственной программы компании «Россети Тюмень». Проведенные работы повысили надежность электроснабжения жителей и социально значимых объектов в Междуреченском, в том числе железнодорожной станции, школы, 4 детских садов, 2 больниц, 6 культурно-спортивных учреждений и агропромышленного колледжа.

АО «Россети Тюмень»